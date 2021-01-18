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Святочное чудо: в Ярославской области нашли петербургского кота Кузю, который пропал в аэропорту почти полгода назад

Петербурженка Анастасия, которая 17 августа 2020 года лишилась кота в ярославском аэропорту Туношна, уверена — никогда нельзя терять надежду. 17 января 2021 года ей позвонили сотрудники, помогавшие искать Кузю, и сказали, что очень похожий кот пришел на дачу к родственнику одной из них.

Как рассказала Анастасия «Фонтанке» 18 января, ей прислали фото, и она сказала — да, это Кузя. Бабушка девушки, у которой она и гостила летом, утром в понедельник уже была на указанной даче со списком примет кота от Анастасии. Она позвонила ей и сказала — да, это точно наш.

Фото: хозяйка Анастасия
Фото: хозяйка Анастасия

Сейчас Кузю увезла домой бабушка петербурженки, а сама Настя взяла билет на поезд и сегодня отправится за своим котом.

Напомним, что кот вырвался из переноски прямо перед полетом в Северную столицу. Несмотря на договоренности Анастасии о том, что его можно будет везти в салоне самолета, прямо перед вылетом авиакомпания потребовала сдать переноску в багаж. Сбежавшего Кузю девушка искала неделю на территории аэропорта и в окрестностях. Потом несколько месяцев ей присылали фото найденных котов, но среди них не было Кузи.

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Комментарии (1)

Викеша
Надо было поднять на ноги всю полицию России и Интерпол в придачу.
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