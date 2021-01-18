Петербурженка Анастасия, которая 17 августа 2020 года лишилась кота в ярославском аэропорту Туношна, уверена — никогда нельзя терять надежду. 17 января 2021 года ей позвонили сотрудники, помогавшие искать Кузю, и сказали, что очень похожий кот пришел на дачу к родственнику одной из них.



Как рассказала Анастасия «Фонтанке» 18 января, ей прислали фото, и она сказала — да, это Кузя. Бабушка девушки, у которой она и гостила летом, утром в понедельник уже была на указанной даче со списком примет кота от Анастасии. Она позвонила ей и сказала — да, это точно наш.