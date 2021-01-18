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Лавров заявил, что Германия так и не передала России биоматериалы и одежду Навального: «Неприемлемое поведение»

В Министерстве иностранных дел России указали, что немецкая сторона так и не передала РФ биоматериалы и одежду российского гражданина, который проходил лечение к берлинской клинике Charite.

«Когда мы попросили показать нам результаты анализов, то нам сказали: «Мы вам ничего не дадим». <...> Они нам заявляют: «Мы можем подумать, давать ли вам эти материалы, только если вы заведете уголовное дело», — заявил 18 января Сергей Лавров в рамках большой пресс-конференции.

По его словам, уголовное дело по поводу произошедшего с оппозиционером может быть возбуждено в РФ только после получения его анализов. Глава внешнеполитического ведомства заметил, что Запад требует объяснений без предъявления доказательств.

Министр назвал поведение Берлина «неприемлемым». «Я с трудом воспринимаю реальные мотивы наших немецких партнеров», — резюмировал Лавров.

Также он прокомментировал заявления западных лидеров по делу Навального и назвал их сделанными «как под копирку».

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелёта в Москву из Томска. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Оппозиционера доставили в реанимацию и ввели в искусственную кому. 22 августа его отправили на лечение в Германию, где его вывели из комы. 23 сентября политика выписали из стационара немецкой клиники Charite. Врачи лечебного учреждения нашли в организме пациента следы боевого отравляющего вещества «Новичок». Исследование стало основанием для заявления властей ФРГ о том, что политик был отравлен в России.

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Комментарии (18)

bombaleilo
Хард рэсэт надо
MuCephei_88
У нас сейчас, увы, все будут нести полную ахинею, потому что царь похоже впал в окончательное безумие, а в таком состоянии он, очевидно и своих и чужих может не щадить коль заподозрит не полную лояльность .
Oleg_I
Стыдно за Лаврова, на самом деле, толковый профессионал с таким опытом, а в последние годы играет роль просто клоуна. Маша Захарова в брюках. Не министр, а просто рупор, в который другие говорят.
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