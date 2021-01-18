Лавров заявил, что Германия так и не передала России биоматериалы и одежду Навального: «Неприемлемое поведение»

В Министерстве иностранных дел России указали, что немецкая сторона так и не передала РФ биоматериалы и одежду российского гражданина, который проходил лечение к берлинской клинике Charite.



«Когда мы попросили показать нам результаты анализов, то нам сказали: «Мы вам ничего не дадим». <...> Они нам заявляют: «Мы можем подумать, давать ли вам эти материалы, только если вы заведете уголовное дело», — заявил 18 января Сергей Лавров в рамках большой пресс-конференции.

По его словам, уголовное дело по поводу произошедшего с оппозиционером может быть возбуждено в РФ только после получения его анализов. Глава внешнеполитического ведомства заметил, что Запад требует объяснений без предъявления доказательств.