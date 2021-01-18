Видео с вездеходами, ломающими лёд реки Смоленки на Васильевском острове, появилось в соцсетях 18 января. Выглядит красиво и захватывающе, на деле же развлечение не только незаконно, но и опасно.

«Видео ярко иллюстрирует необходимость введённого продления запрета выхода на лед. Несмотря на морозы, на реке Смоленке, как и во многих других местах, особенно в центральной части города, лед непрочный и выходить на него опасно. При установлении личностей, совершивших выезд на лед на транспортном средстве, их могут привлечь к административной ответственности», — отметили в Смольном.

«Фонтанка» обратилась за комментарием в комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

В комитете также добавили, что выезд на лёд в период запрета может обернуться для нарушителей штрафом до 5 тысяч рублей.

В Петербурге на лёд нельзя выходить до 15 апреля. Выезжать на реки в принципе нельзя, это прописано в постановлении от 5 июня 2008 года «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах».