FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -7
73.55р89.25р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
17
Печать

В Сети появилось видео с вездеходами, ломающими лёд на Смоленке. Зрелище захватывающее, действия — безрассудны и незаконны

Видео с вездеходами, ломающими лёд реки Смоленки на Васильевском острове, появилось в соцсетях 18 января. Выглядит красиво и захватывающе, на деле же развлечение не только незаконно, но и опасно.

«Фонтанка» обратилась за комментарием в комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

«Видео ярко иллюстрирует необходимость введённого продления запрета выхода на лед. Несмотря на морозы, на реке Смоленке, как и во многих других местах, особенно в центральной части города, лед непрочный и выходить на него опасно. При установлении личностей, совершивших выезд на лед на транспортном средстве, их могут привлечь к административной ответственности», — отметили в Смольном.

В комитете также добавили, что выезд на лёд в период запрета может обернуться для нарушителей штрафом до 5 тысяч рублей.

В Петербурге на лёд нельзя выходить до 15 апреля. Выезжать на реки в принципе нельзя, это прописано в постановлении от 5 июня 2008 года «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах».

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (17)

тат2007amg
Недавно один подобный испытатель чуть в Ладоге не утонул..
Dim22
В Петербурге на лёд нельзя выходить до 15 апреля а потом уже будет поздно . Нельзя просто . "В Петербурге на лёд выходить запрещено"??? срок зачем ???
RemyMartin
Хорошая машина, на экспорт даже отправляют.
Ломать лёд - незаконно?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний