Путин поручил правительству рассмотреть вопрос упрощенного привлечения мигрантов на стройки в России

«Правительству РФ совместно с комиссией Государственного Совета РФ по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда» с учетом ранее данных поручений:... рассмотреть вопрос установления упрощенного порядка привлечения работников, не являющихся гражданами РФ, в том числе из отдельных стран, входящих в СНГ, для выполнения строительно-монтажных работ, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в тексте документа.

Вопрос упрощенного привлечения трудовых мигрантов на стройки в России поручил рассмотреть правительству президент Владимир Путин. Документ опубликован на сайте Кремля 18 января. Срок выполнения — 1 марта.

В конце декабря прошлого года вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что из-за пандемии коронавируса в Россию на заработки не вернулись полтора миллиона мигрантов, трудившихся в строительной сфере.



Девелоперы жалуются на острую нехватку рабочей силы. В ноябре 2020 года Хуснуллин уже говорил, что правительство ищет пути для запуска в страну гастарбайтеров. Одним из возможных вариантов называлась практика завоза вахтовиков на стройки с обследованием на коронавирус за счёт работодателя.



Как писала «Фонтанка», в Петербурге из-за оттока мигрантов городу не хватает курьеров, строителей, грузчиков и дворников. Местные на такую работу не идут, уверяет бизнес.

