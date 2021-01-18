FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-7°C/Завтра: -7
73.55р89.25р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

На Новгородской снова пар и суета. На этот раз всё идёт по плану

На перекрёстке 10-й Советской и Новгородской улиц снова идут работы на теплопроводе. Видеозаписи раскопок и клубов пара появились в соцсетях 18 января. Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», на сей раз никакого форс-мажора нет, работы плановые.

«С 9:00 18 января 2021 года до 9:00 19 января 2021 года специалисты предприятия ведут плановые работы по монтажу и подключению временного трубопровода по адресу: 10-я Советская улица, 26. Работы производятся без отключения потребителей», — сказали в теплоснабжающей компании.

Неделю назад у дома 11 по Новгородской улице велись ремонтные работы по устранению дефекта.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний