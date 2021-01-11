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На Новгородской прорвало трубу с горячей водой. В кипяток попали несколько машин

Двадцать четыре дома попали в зону аварии на магистральной трубе в центре Петербурга.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе АО «Теплосеть» 11 января, технологическое нарушение на трубе нашли около 11:40 у дома 11 по Новгородской улице.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Как пишут очевидцы, улицу заволокло паром. В аварийных службах сообщают, что поддерживать отопление придется в 24 домах.

Теплоэнергетики отмечают, что на данный момент дефект локализован, организовываются ремонтные работы. Отопление и горячая вода подаются в штатном режиме.

«В зоне вытекания оказались несколько автомобилей. Ответственность предприятия застрахована. Реальный ущерб будет возмещен», — уверяют в пресс-службе.

Окончание ремонтных работ запланировано на 13:20 12 января.

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Комментарии (2)

gencon
Не волнуйтесь, собирайте бумаги, и в страховую. Годик помаятесь, суд да дело..... А там и новую машину купите
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