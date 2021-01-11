Двадцать четыре дома попали в зону аварии на магистральной трубе в центре Петербурга.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе АО «Теплосеть» 11 января, технологическое нарушение на трубе нашли около 11:40 у дома 11 по Новгородской улице.
Как пишут очевидцы, улицу заволокло паром. В аварийных службах сообщают, что поддерживать отопление придется в 24 домах.
Теплоэнергетики отмечают, что на данный момент дефект локализован, организовываются ремонтные работы. Отопление и горячая вода подаются в штатном режиме.
«В зоне вытекания оказались несколько автомобилей. Ответственность предприятия застрахована. Реальный ущерб будет возмещен», — уверяют в пресс-службе.
Окончание ремонтных работ запланировано на 13:20 12 января.