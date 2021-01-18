Станислав Казарин может стать вице-губернатором. Профиль работы чиновника не изменится

Главу комитета по информатизации и связи Станислава Казарина выдвинули на пост вице-губернатора. Соответствующее представление губернатор Петербурга Александр Беглов направил в Законодательное собрание города, сообщает 18 декабря пресс-служба Смольного.
Казарин может занять должность вице-губернатора, который курирует вопросы информатизации и связи. Чиновник занимает пост главы профильного комитета с 20 декабря 2019 года.
На ближайшем заседании 20 января парламент должен утвердить кандидатуру Бориса Пиотровского, выдвинутого на должность вице-губернатора, курирующего культуру и спорт, и Сергея Дрегваля, который может занять пост замглавы города, отвечающего за энергетику. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».