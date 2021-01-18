FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-7°C/Завтра: -7
73.55р89.25р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Станислав Казарин может стать вице-губернатором. Профиль работы чиновника не изменится

Главу комитета по информатизации и связи Станислава Казарина выдвинули на пост вице-губернатора. Соответствующее представление губернатор Петербурга Александр Беглов направил в Законодательное собрание города, сообщает 18 декабря пресс-служба Смольного.

Казарин может занять должность вице-губернатора, который курирует вопросы информатизации и связи. Чиновник занимает пост главы профильного комитета с 20 декабря 2019 года.

На ближайшем заседании 20 января парламент должен утвердить кандидатуру Бориса Пиотровского, выдвинутого на должность вице-губернатора, курирующего культуру и спорт, и Сергея Дрегваля, который может занять пост замглавы города, отвечающего за энергетику. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

USSR_forever
разогнать всех пора - этих вице-вице и помощников-помощников.... раздули штат бюрократического аппарата.... а дети рабочих голодают....
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний