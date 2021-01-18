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В Петербурге потеплело. В ближайшие часы синоптики обещают ему превращение в Сайлент Хилл

МЧС предупреждает, что, по данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ближайшие три часа в Петербурге и пригородах ожидается туман.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 18 января, видимость местами будет составлять 500 метров и менее.

Петербуржцев и гостей города просят воздержаться от передвижения на автотранспорте.

В Петербурге со вчерашнего дня начало теплеть после морозов благодаря циклону с Баренцева моря. Но уже к середине недели минусовая температура снова опустится до двузначных цифр.

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Комментарии (3)

W Bons
глубокое знание игр - сайлентхильский туман состоял из практически пепла
260740951
Удивительно, но к субботе на известном ресурсе значится +1. К чему бы это?
Cashmare
при чем тут туман и сайлент-хилл. в сайлент-хилле горели заброшенные угольные шахты, синоптики нам это обещают?
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