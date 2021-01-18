В Петербурге потеплело. В ближайшие часы синоптики обещают ему превращение в Сайлент Хилл

МЧС предупреждает, что, по данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ближайшие три часа в Петербурге и пригородах ожидается туман.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 18 января, видимость местами будет составлять 500 метров и менее.



Петербуржцев и гостей города просят воздержаться от передвижения на автотранспорте.



В Петербурге со вчерашнего дня начало теплеть после морозов благодаря циклону с Баренцева моря. Но уже к середине недели минусовая температура снова опустится до двузначных цифр.

