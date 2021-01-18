FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-7°C/Завтра: -7
73.55р89.25р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Полиция задержала подозреваемого в смерти владелицы химчистки. Он угрожал ей убийством еще четыре года назад

Подозреваемого в убийстве возлюбленной — 46-летней владелицы химчистки — задержали напротив МРЭО ГИБДД Василеостровского района. 38-летний мужчина несколько раз с начала 10-х годов привлекался к уголовной ответственности за кражи и угрозу убийством.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 18 января, по последнему, возбужденному летом 2016 года, делу потерпевшей как раз проходила владелица химчистки. Оно в 2017 году было прекращено — за примирением сторон.

По версии следствия, мужчина 10 января задушил женщину подушкой, а потом похитил ювелирные украшения.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Кража» УК РФ.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

261847251
"С начала 10х" прошло не больше 10 лет.
Ему сколько за кражИ давали?
Пятачок и через 3 - по УДО? Рецидивиста?

Рецидивистам вообще надо вышку давать.
Зачем они нужны на свободе?
Mikle776
вот и примирились стороны...
удивлен, что дело об угрозе убийством можно закрыть по примирению сторон... Как минимум крупный штраф надо, чтобы просто следил за языком... а то материться нельзя, а угрожать убить - пожалуйста
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний