Полиция задержала подозреваемого в смерти владелицы химчистки. Он угрожал ей убийством еще четыре года назад

Подозреваемого в убийстве возлюбленной — 46-летней владелицы химчистки — задержали напротив МРЭО ГИБДД Василеостровского района. 38-летний мужчина несколько раз с начала 10-х годов привлекался к уголовной ответственности за кражи и угрозу убийством.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 18 января, по последнему, возбужденному летом 2016 года, делу потерпевшей как раз проходила владелица химчистки. Оно в 2017 году было прекращено — за примирением сторон.



По версии следствия, мужчина 10 января задушил женщину подушкой, а потом похитил ювелирные украшения.

