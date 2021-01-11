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Хозяйку химчистки нашли обнаженной и мертвой в квартире на Богатырском

Владелицу химчистки нашли мертвой в квартире в Приморском районе Петербурга. Она была обнажена и пролежала так, судя по всему, с начала новогодних каникул.

Как стало известно «Фонтанке» 11 января, о том, что из квартиры дома 31 по Богатырскому проспекту исходит неприятный запах, в полицию сообщили жители накануне около девяти вечера. Когда дверь в квартиру вскрыли, нашли 46-летнюю владелицу жилого помещения — мертвой с подушкой и следами крови на лице.

Из квартиры, по предварительной информации, пропали золотые вещи. В правоохранительных органах полагают, что имело место убийство, но ждут результаты экспертизы, которая определит причину смерти.

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Комментарии (3)

zenotr
криминальный петербург
WuhanRockCafe
Слава Богу на этот раз не расчлененка - итак прославились на весь цивилизованный мир.
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