Хозяйку химчистки нашли обнаженной и мертвой в квартире на Богатырском

Владелицу химчистки нашли мертвой в квартире в Приморском районе Петербурга. Она была обнажена и пролежала так, судя по всему, с начала новогодних каникул.



Как стало известно «Фонтанке» 11 января, о том, что из квартиры дома 31 по Богатырскому проспекту исходит неприятный запах, в полицию сообщили жители накануне около девяти вечера. Когда дверь в квартиру вскрыли, нашли 46-летнюю владелицу жилого помещения — мертвой с подушкой и следами крови на лице.



Из квартиры, по предварительной информации, пропали золотые вещи. В правоохранительных органах полагают, что имело место убийство, но ждут результаты экспертизы, которая определит причину смерти.

