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Полиция ищет четверых после того, как в центре Марсова поля в Петербурге погас Вечный огонь

Сотрудники полиции смогли по камерам на Марсовом поле выяснить, как потушили Вечный огонь. Теперь остается найти тех, кто это сделал.

Как стало известно «Фонтанке» 18 января, по подозрению в вандализме ищут четверых пока неизвестных человек, которые снегом забросали огонь на мемориале «Борцам революции» в центре Петербурга.

Как писала «Фонтанка», Вечный огонь был потушен около 21:45, а уже через 15 минут его работу восстановили сотрудники «ПетербургГаза».

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вечный огонь с регулярностью притягивает вандалов. В мае его заливали газировкой, объясняя это попыткой заглушить собственную боль. В июле на территории мемориала символически сжигали цветы. В декабре пламя снова потухло — ответственных за это хулиганов возвращали в Петербург уговорами.

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Комментарии (2)

Boris_93*1
Фактически захоронены "экспроприаторы" и их "покой" ревностно охраняется :)
В В М
Мемориалов " Борцам революции " в центре города несколько. Необходимо перезахоронение с почестями на кладбище Памяти жертв 9 января.
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