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Петербургские пожарные обуздали огонь на территории Калининской овощебазы

Возгорание на территории овощебазы в Калининском районе Петербурга локализовано. Об этом 17 января сообщили в городском управлении МЧС.

Как уточняют в ведомстве, открытый огонь на проспекте Непокорённых, 63, ликвидировали в восемь вечера. С начала пожара к этому моменту прошёл час, сведений о пострадавших не поступало.

На территории овощебазы загорелось двухэтажное здание, в котором раньше располагалась столовая. Сейчас оно не эксплуатируется. Горела пристройка на втором этаже, пламя распространилось по всей площади — это 400 квадратных метров. К тушению привлекли девять расчётов и 41 человека личного состава. Работали по повышенному рангу 1-Бис, в 20:07 сложность понизили. Пожарные продолжают проливать постройку.

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Комментарии (1)

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Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.........
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