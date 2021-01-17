Петербургские пожарные обуздали огонь на территории Калининской овощебазы

Возгорание на территории овощебазы в Калининском районе Петербурга локализовано. Об этом 17 января сообщили в городском управлении МЧС.



Как уточняют в ведомстве, открытый огонь на проспекте Непокорённых, 63, ликвидировали в восемь вечера. С начала пожара к этому моменту прошёл час, сведений о пострадавших не поступало.

На территории овощебазы загорелось двухэтажное здание, в котором раньше располагалась столовая. Сейчас оно не эксплуатируется. Горела пристройка на втором этаже, пламя распространилось по всей площади — это 400 квадратных метров. К тушению привлекли девять расчётов и 41 человека личного состава. Работали по повышенному рангу 1-Бис, в 20:07 сложность понизили. Пожарные продолжают проливать постройку.