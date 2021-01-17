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В Петербурге пожар на Калининской овощебазе. МЧС работает по повышенному номеру сложности

Больше сорока пожарных работают на овощебазе в Калининском районе Петербурга вечером 17 января. Там загорелось здание бывшей столовой.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, в семь вечера чрезвычайные службы вызвал очевидец, рассказавший о пожаре на территории Калининской овощебазы. Очаг возгорания на проспекте Непокорённых, 63, нашли в двухэтажном здании, где раньше располагалась столовая.

По всей площади 400 квадратных метров горит обстановка на втором этаже. Пожару присвоили повышенный номер сложности 1-Бис. На месте работает девять расчётов и 41 человек личного состава. В ведомстве уточнили, что погибших и пострадавших нет.

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Комментарии (1)

hal9000
а что там на овощебазе есть вкусного поесть..помидоры уже испорченные огурцы тоже..фруктов там нету..капуста если тока..орехи еще есть..пора уже уже переходить на соленья..грибочки там капусточка с клюквой с сахарком..огурчики маринованные помидорчики..еще коньячку по чуть чуть...блин пока писал проголодался..
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