Среди экипажа затонувшего в Черном море сухогруза есть погибшие. Спасены шесть человек, включая россиянина

На борту затонувшего у берегов Турции сухогруза Arvin находились двое граждан России и 10 граждан Украины. По разным данным, в результате крушения погибли от одного до четырех человек. К спасательной операции подключился фрегат ВМС Турции.



Местные власти сообщают, что причиной крушения стали плохие погодные условия. По данным ТАСС, обнаружены тела четырех погибших моряков. Турецкое агентство Anadolu сообщает о трех погибших. При этом РИА «Новости» удалось подтвердить в турецкой береговой охране информацию об одном погибшем.