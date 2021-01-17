Среди экипажа затонувшего в Черном море сухогруза есть погибшие. Спасены шесть человек, включая россиянина

На борту затонувшего у берегов Турции сухогруза Arvin находились двое граждан России и 10 граждан Украины. По разным данным, в результате крушения погибли от одного до четырех человек. К спасательной операции подключился фрегат ВМС Турции.
Местные власти сообщают, что причиной крушения стали плохие погодные условия. По данным ТАСС, обнаружены тела четырех погибших моряков. Турецкое агентство Anadolu сообщает о трех погибших. При этом РИА «Новости» удалось подтвердить в турецкой береговой охране информацию об одном погибшем.
Шестеро членов экипажа спасены и госпитализированы. Судя по данным МИД Украины, речь идет о пяти украинцах и одном россиянине. Поиски остальных продолжаются, но спасательную операцию затрудняют погодные условия. На поиски брошены силы береговой охраны, Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), а также фрегат ВМС Турции и вертолет командования береговой охраны.
Сухогруз Arvin был построен в 1975 году в городе Комарно на Дунае. Владельцем судна является компания Arvin Shipping LTD. Оператором выступает компания из Одессы Tesoro Marine. Портовые власти в 2020 году проверяли сухогруз не менее трех раз, в том числе оценивалось и его техническое состояние. Последнюю проверку он прошел 18 июля в Ростове-на-Дону. 17 января судно затонуло у берега турецкой провинции Бартын в районе Инкуму. Изначально его приняли за российское, но, по уточненной информации местных властей, оно шло под флагом Палау и перевозило грузы из Грузии в Болгарию.