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Бориса Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище

Художественного руководителя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя киножурнала.

«Бориса Юрьевича похоронили», — сказал собеседник агентства. Церемония похорон была организована для близкого круга — семьи и друзей.

Ранее с Грачевским в Доме кино простились сотни коллег, друзей и поклонников.

Худрук «Ералаша» умер на 72-м году жизни 14 января. Ранее у него был диагностирован коронавирус.

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Комментарии (1)

WuhanRockCafe
Грачевский смеялся над своей болезнью и говорил: "Кирдык коронавирусу".
И напрасно - с Воландом шутки плохи.
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