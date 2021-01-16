FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-13°C/Завтра: -6
73.55р89.25р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

В Турции прошел футбольный матч под снегопадом. Команда в белой форме буквально растворилась на фоне снега

Необычный матч под обильным снегопадом прошел в чемпионате Турции по футболу в субботу, 16 января. «Истанбул» играл против «Сивасспора» (1:1), который было практически не разглядеть из-за белой формы на фоне снега.

Кадры из трансляции вполне можно публиковать в качестве головоломок. Например, на этом скрине помимо оранжевых футболистов «Истанбула» есть шесть игроков «Сивасспора», но сможете ли вы их всех найти?

Фото: скриншот трансляции

А здесь их вообще девять. Или нет?

В перерыве работники стадиона предприняли попытку почистить поле от снега, но было бесполезно. Несмотря на тяжелые условия для игры и ее просмотра, рефери Алпер Улусой позволил командам доиграть матч, который завершился вничью 1:1.

«Мы играли в такую погоду и на таком поле, которые не предназначены для футбола. Поздравляю обе команды, что они выжили на этом поле», – заявил после матча тренер «Сивасспора» Рыза Чалымбай.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний