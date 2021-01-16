Необычный матч под обильным снегопадом прошел в чемпионате Турции по футболу в субботу, 16 января. «Истанбул» играл против «Сивасспора» (1:1), который было практически не разглядеть из-за белой формы на фоне снега.
Кадры из трансляции вполне можно публиковать в качестве головоломок. Например, на этом скрине помимо оранжевых футболистов «Истанбула» есть шесть игроков «Сивасспора», но сможете ли вы их всех найти?
А здесь их вообще девять. Или нет?
В перерыве работники стадиона предприняли попытку почистить поле от снега, но было бесполезно. Несмотря на тяжелые условия для игры и ее просмотра, рефери Алпер Улусой позволил командам доиграть матч, который завершился вничью 1:1.
«Мы играли в такую погоду и на таком поле, которые не предназначены для футбола. Поздравляю обе команды, что они выжили на этом поле», – заявил после матча тренер «Сивасспора» Рыза Чалымбай.