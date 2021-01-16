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В Москве водителя насмерть сбил собственный BMW. СМИ пишут, что погибший возил замминистра юстиции Алиханова

Неуправляемый BMW в московском районе Якиманка насмерть задавил водителя, который уже снаружи пытался собственными силами остановить самопроизвольное движение автомобиля.

Как пишут в телеграм-канале «ЧП/Москва», несчастный случай произошёл на территории парковки на Житной улице, 14. Это адрес Федеральной исполнительной службы наказаний, а также министерства юстиции РФ.

По предварительным данным, водитель не поставил коробку-автомат BMW-740 в положение Parking, оставив её на Drive. Попытка остановить автомобиль, находясь за пределами салона не увенчалась успехом - машина прижала мужчину к будке охраны. От полученных травм он скончался.

Телеканал «360» уточняет, что погибшему 63 года, он ездил на служебном BMW-740 и был водителем заместителя министра юстиции Али Алханова. В Минюсте подтвердили факт несчастного случая.

Фото: ЧП / Москва

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Комментарии (27)

265033669
Действительно странно. Даже если это и возможно, как тут писали, получается, что водила вместо того, чтобы пытаться запрыгнуть обратно в салон, зачем-то обогнал начавшуюся двигаться машину и .... что? на что он рассчитывал? Потолкаться с мотором БМВ, типа кто сильнее?
Mikle776
как вариант ( может бредовый ))) раньше такое детали, сейчас не знаю) машина забуксовала, решил поставить на драйв и подтолкнуть. Может и дверь закрыл, но окно открытое... Толкнул, машина поехала, а он не успел заскочить (может упал), потом дверь заблокировалась на скорости, вот и стал ее тормозить своим телом
IgorSergeevich
«Как говорил мой товарищ, ныне покойный, я слишком много знал»
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