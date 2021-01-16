Неуправляемый BMW в московском районе Якиманка насмерть задавил водителя, который уже снаружи пытался собственными силами остановить самопроизвольное движение автомобиля.



Как пишут в телеграм-канале «ЧП/Москва», несчастный случай произошёл на территории парковки на Житной улице, 14. Это адрес Федеральной исполнительной службы наказаний, а также министерства юстиции РФ.

По предварительным данным, водитель не поставил коробку-автомат BMW-740 в положение Parking, оставив её на Drive. Попытка остановить автомобиль, находясь за пределами салона не увенчалась успехом - машина прижала мужчину к будке охраны. От полученных травм он скончался.