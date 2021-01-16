Энергетики справились с локальным блэкаутом на северо-востоке Петербурга. В домах и на улицах светлеет

Специалисты «Россети Ленэнерго» восстановили электроснабжение потребителей в Красногвардейском районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» 16 января сообщили в пресс-службе компании.



Как уточняют в компании, бригады завершили ремонтные работы на оборудовании в 19:12. В районных пабликах радоваться возвращению электричества начали несколько позднее — после половины восьмого вечера.

В группе «ЖКС № 3 Красногвардейского района» сообщают, что больше часа в темноте просидели жители более двадцати домов на Маршала Тухачевского, проспекте Энергетиков, а также на улицах Стасовой и Буренина. По словам жителей, домов без света было больше, при этом пропадало также уличное освещение. Читатели «Фонтанки» добавляли, что в некоторых домах вместе с электричеством исчезло отопление.