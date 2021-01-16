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Энергетики справились с локальным блэкаутом на северо-востоке Петербурга. В домах и на улицах светлеет

Специалисты «Россети Ленэнерго» восстановили электроснабжение потребителей в Красногвардейском районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» 16 января сообщили в пресс-службе компании.

Как уточняют в компании, бригады завершили ремонтные работы на оборудовании в 19:12. В районных пабликах радоваться возвращению электричества начали несколько позднее — после половины восьмого вечера.

В группе «ЖКС № 3 Красногвардейского района» сообщают, что больше часа в темноте просидели жители более двадцати домов на Маршала Тухачевского, проспекте Энергетиков, а также на улицах Стасовой и Буренина. По словам жителей, домов без света было больше, при этом пропадало также уличное освещение. Читатели «Фонтанки» добавляли, что в некоторых домах вместе с электричеством исчезло отопление.

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Комментарии (1)

265033723
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.
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