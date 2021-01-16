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На северо-востоке Петербурга жалуются на перебои с электричеством. Свечи ищут в районе Стасовой

Жители Красногвардейского района Петербурга остались без электричества субботним вечером 16 января. По подсчётам оказавшихся в темноте, без света не менее семи домов.

О перебоях с электричеством «Фонтанке» сообщили читатели. По их словам, освещение в квартирах пропало в начале седьмого часа вечера, ближайшие соседи, судя по всему, столкнулись с теми же проблемами.

«Как минимум семь домов, те, что вижу из окна: Стасовой №№ 6, 7, 8, 9, проспект Энергетиков № 54, три дома по Маршала Тухачевского», — рассказывает читатель.

«Жители десятка домов по улице Маршала Тухачевского и проспекта Энергетиков с 17:40 остались без тепла и отопления», — пишет другой читатель «Фонтанки».

В компании «Россети Ленэнерго» уточнили, что произошло технологическое нарушение на оборудовании 10 кВ. Бригады уже заняты ремонтом. «Для скорейшего запитывания потребителей диспетчеры компании создают резервные схемы», — добавили в пресс-службе.

Фото: читатель Фонтанки Николай
Фото: читатель Фонтанки Николай

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Комментарии (4)

Fagotin
Пару месяцев назад вырубило десяток домов на Тухачевского. Сейчас отключение помасштабнее.
В доме по Непокоренных, 74 и окружающих домах, что видно из окна, света нет с 17:50.
265033723
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо....
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