Жители Красногвардейского района Петербурга остались без электричества субботним вечером 16 января. По подсчётам оказавшихся в темноте, без света не менее семи домов.
О перебоях с электричеством «Фонтанке» сообщили читатели. По их словам, освещение в квартирах пропало в начале седьмого часа вечера, ближайшие соседи, судя по всему, столкнулись с теми же проблемами.
«Как минимум семь домов, те, что вижу из окна: Стасовой
«Жители десятка домов по улице Маршала Тухачевского и проспекта Энергетиков с 17:40 остались без тепла и отопления», — пишет другой читатель «Фонтанки».
В компании «Россети Ленэнерго» уточнили, что произошло технологическое нарушение на оборудовании 10 кВ. Бригады уже заняты ремонтом. «Для скорейшего запитывания потребителей диспетчеры компании создают резервные схемы», — добавили в пресс-службе.