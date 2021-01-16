Жители Красногвардейского района Петербурга остались без электричества субботним вечером 16 января. По подсчётам оказавшихся в темноте, без света не менее семи домов.



О перебоях с электричеством «Фонтанке» сообщили читатели. По их словам, освещение в квартирах пропало в начале седьмого часа вечера, ближайшие соседи, судя по всему, столкнулись с теми же проблемами.