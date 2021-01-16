Семак: Учитывая экономическую ситуацию в мире, найти усиление «Зениту» будет непросто

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак считает, что не стоит ждать многого от зимней трансферной кампании клуба из-за ряда причин. Об этом он рассказал в субботу, 16 января, в интервью Sport24.



«Планы (по усилению состава. — Прим. ред.) есть. Работа должна вестись обязательно, чтобы было движение вперед. Как только команда останавливается, сразу конкуренты догоняют и обгоняют. Все хотят быть на вершине. Посмотрим, насколько все получится сделать. Конечно, есть определенные задачи. Но учитывая все события и экономическую ситуацию в мире, это будет сделать не так просто. Но будем стараться готовиться и к этому трансферному окну, и к следующему», — подчеркнул Семак.