FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-12°C/Завтра: -7
73.55р89.25р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
3
Печать

Избран новый лидер правящей в Германии партии. Он может сменить Ангелу Меркель

Главой правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС) стал Вестфалий Армин Лашет, занимающий пост главы федеральной земли Северный Рейн.

Как пишет в субботу, 16 января, Der Spiegel, выборы делегатов онлайн-съезда ХДС прошли в два тура. В первом Лашет получил 380 голосов, бывший глава парламентской фракции Фридрих Мерц — 385, председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген — 224. Первые двое приняли участие во втором туре, в котором за Лашета проголосовали 992 делегата из 1001. Три человека воздержались.

Глава Христианско-демократического союза Германии много лет является главной политической силой главного государства Европы. Ранее в интервью «Фонтанке» эксперт-германист, сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Фёдор Басов рассказал, почему эти новости России должны быть не менее интересны, чем транзит власти в США.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Steelpain
На Изю похож..
Piter Russo
Армин Лашет - для РФ пожалуй самый удачный вариант если он станет канцлером. С ним договорится вполне можно и он за развитие пром. производства в Германии, а без недорогих энергоносителей - читай русского газа, это не возможно. Северный поток 2 он в открытую поддерживает. Тут главное Навальному приставить охрану (что бы не кокнули американцы) и расследовать его "приключения".
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний