Главой правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС) стал Вестфалий Армин Лашет, занимающий пост главы федеральной земли Северный Рейн.
Как пишет в субботу, 16 января, Der Spiegel, выборы делегатов онлайн-съезда ХДС прошли в два тура. В первом Лашет получил 380 голосов, бывший глава парламентской фракции Фридрих Мерц — 385, председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген — 224. Первые двое приняли участие во втором туре, в котором за Лашета проголосовали 992 делегата из 1001. Три человека воздержались.
Глава Христианско-демократического союза Германии много лет является главной политической силой главного государства Европы. Ранее в интервью «Фонтанке» эксперт-германист, сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Фёдор Басов рассказал, почему эти новости России должны быть не менее интересны, чем транзит власти в США.