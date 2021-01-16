Фото: пресс-служба президента России/kremlin.ru



16 января 2021 года съезд Христианско-демократического союза Германии выберет нового председателя партии, которая много лет является главной политической силой главного государства Европы. Эпоха Меркель подходит к концу, а её ставленница Аннегрет Крамп-Карренбауэр на посту лидера ХДС не прижилась и в канцлеры идти отказалась. Эксперт-германист, сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Фёдор Басов рассказал «Фонтанке», почему эти новости России должны быть не менее интересны, чем транзит власти в США.

Ангела Меркель и Фёдор Басов Фото: из личного архива Фёдора Басова

— Фёдор, насколько решения съезда ХДС 15–16 января важны для определения будущего Германии в целом, выборов её лидера осенью?

— Имеют первостепенное значение результаты этих выборов. В последние 10 лет партия является основной доминирующей партией в Германии. Раньше это были ХДС и СДПГ. Теперь только ХДС. Скорее всего, именно на этом съезде, в значительной степени, и будет решаться политический курс правительства Германии и то, кто станет канцлером после Меркель.



— Почему Меркель делала ставку на Аннегрет Крамп-Карренбауэр (нынешний председатель ХДС. — Прим. ред.), а у потенциальной преемницы не получилось?

— Меркель хотела уходить еще 4 года назад, но не получилось найти того человека, кому она хотела бы оставить партию и видеть на посту канцлера. Получилось договориться с АКК (так называют Крамп-Карренбауэр. — Прим. ред.). Она выиграла выборы, став председателем ХДС. В прошлом году, после выборов в Европарламент, она стала министром обороны.



Но эти выборы, которые сейчас происходят, не ожидались еще год назад. Это стало следствием политического кризиса в Тюрингии в феврале прошлого года (политический кризис начался 5 февраля 2020 года, после избрания Т. Кеммериха от партии Свободных демократов (СвДП) на должность премьер-министра с помощью голосов АдГ, СвДП и ХДС. — Прим. ред.). Это взаимодействие с националистами вызвало большой скандал в Германии. АКК посчитала себя ответственной за такую невнятную позицию партии на земельном уровне и посчитала, что не имеет права участвовать в выборах в качестве кандидата в канцлеры. Об этом она объявила сразу же, в феврале прошлого года.



— В конце года над ней хихикал Владимир Путин. 17 декабря на пресс-конференции он сказал, что её заявления о том, что с Россией можно говорить только с позиции силы, неадекватны, и вообще, «дама стала министром обороны, ей хочется показать, видимо, крутизну»…



— У Путина и значительной части российского руководства есть большая нелюбовь к Меркель и ее сторонникам. Так что такие комментарии неудивительны. Вообще, выборы лидера ХДС были назначены изначально на апрель, но из-за пандемии все время переносились, вплоть до января этого года. Для избирателей ХДС и для самой партии это не очень хорошо, так как остается мало времени до федеральных выборов.

— Почему отсутствие времени плохо? И насколько важны федеральные выборы?

— Германия — парламентская республика. Именно по итогам выборов в бундестаг будет сформирован новый парламент и избран новый канцлер. И к этим выборам должна быть определена кандидатура. И до этого времени ХДС нужно успеть определиться с политическим курсом. Если победит «консервативное крыло», которое представляет Фридрих Мерц, неизбежно будет меняться и политическая платформа партии? Или если победят сторонники политики Меркель, то ее курс будет продолжен? Например, если победит Фридрих Мерц, который считается противником Меркель, то, вероятно, о будущей коалиции с «Зелеными» речи быть не может. Поскольку позиции консервативного крыла ХДС несовместимы с требованиями «Зеленых» по большинству важных вопросов. А гипотетическая невозможность создания коалиции ХДС/ХСС и «Зеленых» может привести к политическому кризису, поскольку все остальные возможные коалиции также маловероятны.



И уже это осложнит ситуацию с расколом в партии. Им уже давно надо определяться с предвыборной программой и с кандидатом в канцлеры. Но всё спутал коронавирус, который, как мы видим, не утихает (15 января стало известно, что Меркель и главы земель ФРГ соберутся не 25 января, как планировалось ранее, а уже 19 января, чтобы обсудить дальнейшее ужесточение локдауна из-за большого количества заражений в Германии. — Прим. ред.).

— К кандидатурам мы ещё вернёмся. Пока о процедуре. Выбирать председателя партии будут в два этапа. Цифровое голосование и подтверждение волеизъявления голосованием по почте. Насколько эти решения поддержаны истеблишментом, много ли было критики?

— Серьезных скандалов не было. Из-за пандемии будет проводиться впервые такой формат голосования. Обычно все решается непосредственно на съезде.

Что касается голосования по почте, то обычно в Германии так могут голосовать люди, которые живут за рубежом. То есть такой формат есть давно, но он до этого использовался лишь на федеральных выборах, не на партийных съездах.



— Повторение скандалов вроде подсчёта голосов в США невозможно? Там почтовое голосование в буквальном смысле изменило страну.

— Думаю, нет. В Германии никогда не бывает серьезных подозрений в фальсификациях. В этом смысле уровень доверия к выборам высокий.



— На роль лидера ХДС претендуют трое. Председатель внешнеполитического комитета бундестага, уволенный Меркель министр экологии Норберт Рёттген, премьер-министр земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет и бизнесмен Фридрих Мерц. Почему именно они? Важно ли, что все они земляки?

— Нет, не имеет особого значения, из какой они земли. Просто Мерц представляет консервативное крыло в партии, внутрипартийную оппозицию Меркель. Лашет считается продолжателем ее курса.

Армин Лашет, премьер-министр земли Северный Рейн — Вестфалия, считается сторонником политики А. Меркель . Норберт Рёттген, председатель внешнеполитического комитета бундестага, в последние годы не является ближайшим соратником А. Меркель , но по своим политическим взглядам также ей близок. Он — подходящая фигура для консолидации прогрессивного и консервативного крыльев в партии. Рёттген в целом — это центристская фигура, но больше либерально-прогрессивная, чем консервативная.



Фридрих Мерц — политик и лоббист, представитель бизнеса и консервативного крыла в ХДС, стремящийся вернуть партию к традиционной для нее политической платформе. По своим внешнеполитическим позициям все кандидаты являются проевропейскими и проатлантистскими политиками.



У консервативного крыла сильные позиции, но, когда избирали Аннегрет Крамп-Карренбауэр, все равно победило прогрессивное крыло. И действительно, значение имеет политическая платформа кандидатов.



— Да, но с тех пор в мире много чего произошло. Можно ли говорить, что в немецком обществе растет запрос на консерватизм?

— Сложно сказать, но за последние 15 лет ХДС сильно эволюционировал в сторону центра, имплементировал много либеральных и «зеленых» элементов в политике. И это, конечно, освободило место для появления националистической партии и самой внутрипартийной оппозиции. Но мне кажется, что серьезного поворота в сторону консервативной платформы нет. Нельзя сказать, что немцы в масштабах страны становятся более реакционными.



— Насколько рядовые немцы устали от политики открытости, которую проводила Меркель? Кто из политиков использует это в своих интересах?

— Разумеется, Фридрих Мерц, скорее всего, будет стремиться ужесточать миграционную политику и подход к интеграции иностранцев. Но из руководителей других партий, кроме националистов, никто не выступает с таких позиций. Здесь показателен пример министра Баварии, Маркуса Зёдера.



Он председатель партии ХСС, которая действует только в Баварии и считается более консервативной, чем ХДС. Из-за того, что ХДС долго не может определиться с председателем партии, серьезно увеличиваются шансы Зёдера стать кандидатом в канцлеры от Союза ХДС/ХСС. Осенью прошлого года проводились серьезные социологические исследования. Более 80% традиционных избирателей ХДС/ХСС готовы проголосовать за консерваторов, если кандидатом в канцлеры будет Зёдер. Если кандидатом будет Мерц, то таковых только 9%. Если Лашет — 7%, если Рёттген — 6%.

Популярность Зёдера сильно возросла в период пандемии. Он считается очень эффективным руководителем земли в непростой период. Он понимает, что страна становится прогрессивной и ведет более взвешенную политику, чем до этого.

— Среди потенциальных канцлеров называется ещё министр здравоохранения Йенс Шпан. Каковы его шансы?





— Этот министр здравоохранения Германии — тоже представитель прогрессивного крыла. Он претендовал на пост председателя ХДС и вместе с Мерцем они тогда проиграли АКК. Но на этих выборах он принял решение поддерживать Армина Лашета. Но кто же станет кандидатом в канцлеры, мы сможем рассуждать после того, как будет избран председатель ХДС. В любом случае, случайных людей тут не будет. Будущий кандидат уже на виду. В немецкой политике серьёзная публичность и защита от случайностей.



— Мы можем ранжировать кандидатов по их шансам стать канцлером?

— Ждём имя председателя ХДС. У тройки кандидатов на пост председателя партии шансы сейчас равные, но, на мой взгляд, наиболее привлекательными выглядят шансы у Маркуса Зёдера. Гарантировать, что ситуация не изменится, нельзя. Зёдер считался консерватором, что в целом в Германии не очень популярно. ХСС за всю историю лишь дважды выставлял кандидатов в канцлеры. Никогда канцлеров от ХСС не было.



— Насколько справедливо предположение, что после кейса с Навальным Москве условный «человек Меркель» в канцлерах не нужен? Есть ли там такой человек?



— В России есть неправильное восприятие Меркель как «главного противника Кремля». На Западе на самом деле Меркель — самый сдержанный политик в отношении России. Она всегда стремилась учитывать интересы России. Можно вспомнить саммит НАТО в Бухаресте в 2008 году, когда Меркель убедила не давать Грузии и Украине план действия по членству в альянсе.



— Но в 2020 году даже у неё терпение лопнуло. После Навального.



— Меркель свою позицию никогда не меняет. Мало что изменилось. Она никогда не была пропутинской. Просто она была самым компетентным политиком на Западе в последние 15 лет. И остаётся. В этом смысле она всегда готова к диалогу, к попыткам решить проблему. Меркель была самым удобным вариантом для Кремля. Остальные хуже. Менее договороспособны, более критикующие. Скорее всего, все трое кандидатов в лидеры ХДС имели бы более жёсткую позицию, чем имеет Меркель. Менее критичной могла бы быть риторика у Маркуса Зёдера, но в целом курс Германии в отношении России вряд ли будет мягче. Будет преемственность. Удобных кандидатур для российского руководства нет.



— Шрёдер 2.0 исключён?



— Да. Шрёдер — один из самых презираемых политиков Германии именно из-за его связей с Россией.



Фото: kremlin.ru



— «Северный поток — 2» при смене канцлера достраивается?



— Политика немецкого государства по этому проекту много лет стабильна. Ведь официально Германия заявляет, что это не политический, а экономический проект. Все разрешительные документы есть давно. И на федеральном, и на региональном уровне. Это уже не от канцлера зависит, а от готовности бизнеса участвовать в этом проекте дальше, обойти возможные санкции. На мой взгляд, шансы 50/50. Серьёзного лобби в Германии против этого проекта нет. Есть лишь отдельные голоса. Но есть лобби за. Это и земельное лобби в лице земли Мекленбург —Передняя Померания (куда приходит трубопровод. — Прим. ред.). Есть и экономическое лобби. Так что даже 55% за то, что достроят.



— Смена канцлера нивелирует историю с Навальным?



— Этот кейс останется. Все эти истории и с убийством Хангошвили, и с Немцовым, и с Крымом остаются актуальными.



— Как учитываются немецкими политиками сегодня риски снова оказаться под прицелом российских ракет в ответ на размещение американских ракет малой и средней дальности? США из договора вышли. Что дальше?



— На эти вещи, скорее, влияет смена власти в Штатах. Немцы, конечно, против усиления ракетного присутствия и противоракет, но остаются приверженцами простой истины, что НАТО — основа их безопасности. Думаю, что они останутся и дальше нацеленными на укрепление альянса, усиление его присутствия в странах Балтии и Польше.

Официальный Берлин выражал сожаление о выходе США из Договора по открытому небу (ДОН). Однако, как и в случае с Договором о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), ФРГ основную ответственность за его кризис возлагала на Россию. Германия является страной, которая стремится к развитию договорной базы и повышению мер доверия в международных отношениях. Поэтому Берлин выступает за восстановление работоспособности этих договоров.



— Брюсселю кто нужнее из тех кандидатов на пост канцлера ФРГ, что есть сегодня?



— Истеблишменту важно взаимодействовать с представителями прогрессивного крыла. Или с Лашетом, или с Рёттгеном. Но если канцлером станет Зёдер, то и с ним. А человек из бизнеса Мерц был бы Брюсселю менее удобен?



— Опыт бизнесмена Трампа пугает?



— Да. Но навряд ли Мерц был бы таким Трампом. Германия — более партийная и парламентская демократия, чем США. Но определённые параллели напрашиваются, да. Бюрократы недолюбливают бизнесменов.



— Смена власти в Германии рискует сделать главным политиком Европы Макрона? В 2020 году они постоянно соревновались с Меркель за то, чтобы быть первыми в оценках громких вызовов, вставших перед ЕС.



— Да. В первые годы после Меркель в Германии будет вакуум. Уходит большая политическая фигура. Макрон, конечно, станет большим авторитетом. Точно большим авторитетом, чем следующий канцлер Германии. Меркель — на сегодняшний день последний большой государственный деятель, возможно даже в мировом, а не европейском масштабе. Но это не значит, что впереди эпоха нестабильности. Есть стабилизирующие факторы. Во-первых, партийность курса. Во-вторых, коалиционность. Скорее всего, следующая коалиция будет с зелёными. А это всё проевропейские силы. В проевропейском курсе мало что изменится. Администрация, партийный истеблишмент играют стабилизирующую роль.



— С учётом списка кандидатов можно констатировать, что время женского присутствия в большой политике Германии подошло к концу. Это был удачный эксперимент?



— Это не был эксперимент. Так получилось, что Меркель возглавила партию, а потом и страну. Когда-то будет ещё женщина-канцлер. Среди министров много женщин. Опыт Меркель показал, что её политика была удачной. Германия успешно прошла и через свои кризисы, и в общеевропейских играла все эти годы позитивную роль. Подготовка лиссабонского договора, финансовый кризис, долговой кризис, миграционный, украинский. Здесь везде Меркель играла консолидирующую роль.



Саммит в «нормандском формате», 9-10 декабря 2019 года. Париж Фото: kremlin.ru



— И всё же кто из кандидатов стал бы для Кремля наименьшим злом?



— Тут можно говорить только с точки зрения риторики. Возможно, у Зёдера риторика была бы мягче. Просто потому, что именно легалистская, правозащитная составляющая в ХСС меньше представлена, чем в ХДС. Вряд ли кто-то из немецких политиков, кроме совсем нерукопожатных националистов, будет говорить о своих симпатиях Путину. Пример Шрёдера работает. Пример человека, который купился. Те заявления, которые вынужден делать Шрёдер, показывают, что навряд ли кто-то захочет выступать с тех же позиций дальше. Они выглядят несуразно для большинства немцев. В сухом остатке события в Германии не менее важны для России, просто потому что ЕС остаётся важнейшим торгово-экономическим партнёром России. ЕС играет сейчас большую политическую роль на постсоветском пространстве как внешнеполитический фактор, чем США. По крайней мере, в Европейской части постсоветского пространства и на Кавказе. Это ориентир для этих бывших советских территорий. Однако ресурсов давления на Россию у ЕС и Германии нет. Есть понимание, что мяч на стороне России. И только Россия может изменить себя, изменить свой курс. Санкции новые канцлер снимать не станет.



Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»

