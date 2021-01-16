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В Занзибаре сгорел пятизвездочный отель из соломы. В нем отдыхали российские туристы

В городе Пвани-Мчангани на острове Занзибар произошел пожар в отеле, где остановились российские туристы. Со ссылкой на постояльцев телеканал «360» сообщает, что здание из дерева и соломы сгорело моментально.

Пожар начался ночью. Сначала загорелся четырёхзвёздочный отель Ocean Paradise, после чего огонь по пальмам перекинулся на соседний пятизвёздочный отель Tui Blue Bahari.

В посольстве РФ 16 января сообщили, что обращений от россиян не поступало. Занзибар стал популярен у граждан России после того, как Танзания вошла в короткий список разрешенных для выезда стран.

Власти Танзании, в состав которой входит архипелаг Занзибар, во время пандемии не стали ограничивать въезд иностранных граждан, что сделало остров одним из самых популярных мест для отдыха. В декабре там произошло другое происшествие: частично обрушилось здание Национального музея истории и культуры Бейт-эль-Айджаиб.

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Комментарии (8)

WuhanRockCafe
Накрылся бизнес у Ниф-Нифа
monch
Потому что надо было отдыхать в Ленинградской области!
grannie
Занзибар - это остров. Нормальные русские люди пишут "на Занзибаре". "В Занзибаре" пишут только недоучившиеся и укротаджики. С чем я аффтараф (и видео, и материала) и пряздрявля.
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