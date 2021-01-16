«Следователь, обосновывая ходатайство о страже, в том числе, указывал, что местонахождение похищенных Сабадашем денег не установлено, соответственно, у него есть финансовые возможности для выезда из страны и подкупа свидетелей. Кроме того, Сабадашу принадлежат два самолета Gulfstream G550 и Gulfstream G200, зарегистрированные на острове Мэн», — рассказали в Объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Сабадашу предъявлено обвинение в хищении 458 млн у АО «Таврический банк» в 2013 году, а также в легализации преступных доходов с помощью оплаты фиктивных международных контрактов по поставке пресс-форм для производства стеклянных бутылок.

Также настаивая на аресте, следствие вспомнило бывшего финансиста бизнесмена Гарри Иткина, который находится международном розыске.



Сабадаша этапировали из курской колонии в петербургские Кресты в декабре. Характеристика руководителя ИК-3 говорит о том, что бизнесмен брезговал дисциплиной учреждения, нарушал правила внутреннего распорядка и на путь исправления не встал. «Фонтанка» подробно писала о конфликте Сабадаша с блатными.



Сабадаш просил домашний арест или залог в один миллион рублей. Суд следствию отказал и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 7 марта.



Новое уголовное дело в отношении Сабадаша было возбуждено в июле 2020-го.



Сам бизнесмен по сути прямо называл, кого считает виновным в своих проблемах — летом он подал иск к миллиардеру Михаилу Прохорову. А ранее в интервью 47news Сабадаш https://47news.ru/articles/154916/ заявлял: «Захват моих активов начался с любителя американского мячика»

