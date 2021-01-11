Бизнесмена Сабадаша этапировали в Петербург. «Конспирологическая мозаика складывается в волю кого-то очень именитого»

По информации издания, этапировали Сабадаша по новому уголовному делу о легализации преступных доходов, причем в него вошли и старые эпизоды, уже изученные судом. Ранее Сабадаш был дважды осужден за мошенничество с НДС на сумму около 2 млрд рублей и в общей сложности приговорен к 7 годам. Выйти на свободу он должен 25 января этого года.

Бывшего миллиардера, бизнесмена Александра Сабадаша этапировали из курской колонии в петербургские Кресты перед завершением его срока. Как пишет 11 января 47news, выйти на свободу предпринимателю в ближайшее время не светит.

По данным 47news, бизнесмен собирался покинуть колонию досрочно весной 2020-го, однако в начале прошлого года у него начались проблемы. Так, ему выписывают взыскания — например, за нецензурный ответ одному из заключенных. «Фонтанка» подробно писала и о конфликте Сабадаша с блатными. В итоге пораньше выйти на свободу суд не разрешил.



В июле 2020-го было возбуждено новое уголовное дело, причем инициатором выступил центральный аппарат ФСБ. «Конспирологическая мозаика складывается в волю кого-то очень именитого», — пишет 47news.



Сам бизнесмен по сути прямо называл, кого считает виновным в своих проблемах — летом 2020 года он подал иск к миллиардеру Михаилу Прохорову. А ранее в интервью 47news Сабадаш говорил: «Захват моих активов начался с любителя американского мячика».



По информации издания, петербургский следователь еще в конце прошлого года специально приезжал в Курск, чтобы задержать находящегося в колонии Сабадаша на двое суток. А затем ходатайствовал об аресте перед судом — однако судья отказал. Он не смог понять, как бизнесмен, находясь в колонии, сможет повлиять на ход расследования. В итоге Сабадаша этапировали в Кресты как подследственного. В ближайшие дни, по данным 47news, его арестует петербургский суд, так что 25 января на свободу он не выйдет — а после нового приговора снова отправится в колонию. «Если публицистически, то, судя по всему, в столице есть силы, которые опасаются Сабадаша даже в роли сбитого летчика. Вывод — значит не сбитый и надо добивать», — подытоживает журналист 47news.

