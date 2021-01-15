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Эпидемиологи назвали сроки сохранения иммунитета после перенесенного коронавируса

Иммунитет у переболевших COVID-19 держится до пяти месяцев, потом начинает уходить, заявил глава Центрального института эпидемиологии Василий Акимкин.

«Иммунитет держится от трех до пяти месяцев, потом он плавно начинает уходить, уже даже после третьего месяца идет снижение уровня иммунитета», — сказал Акимкин на совещании с эпидемиологами у вице-премьера Татьяны Голиковой.

По его словам, должен быть и клеточный иммунитет, не только антитела, пишет 15 января РИА Новости.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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Комментарии (5)

Владислав М
Что же наши первые лица тогда повторно не прививаются?
michailPotapov
пора расиянцам встать раком и пусть засовывают дилду покрупнее каждому
vader
Странно, почему еще не нашли очередную мутацию вируса, к которой иммунитета нет сразу после прививки. Тогда прививки стали бы ежемесячными, а лучше еженедельными. И обязательно в маске и из дома не выходить!
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