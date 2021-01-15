Более двух миллионов человек умерли от COVID-19 с начала пандемии к 15 января. Это следует из данных Университета Джонса Хопкинса, который аккумулирует официальную статистику государственных органов разных стран.

В первой пятёрке по числу летальных исходов — США, Бразилия, Индия, Мексика и Великобритания. Россия — на 8-м месте после Италии и Франции.