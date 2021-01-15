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Число умерших от коронавируса в мире превысило два миллиона человек

Более двух миллионов человек умерли от COVID-19 с начала пандемии к 15 января. Это следует из данных Университета Джонса Хопкинса, который аккумулирует официальную статистику государственных органов разных стран.

В первой пятёрке по числу летальных исходов — США, Бразилия, Индия, Мексика и Великобритания. Россия — на 8-м месте после Италии и Франции.

Фото: Университет Джонса Хопкинса (скриншот с сайта) 

По данным оперштаба по борьбе с заболеванием в РФ на 15 января, COVID-19 стал причиной смерти почти 64,5 тыс. россиян. В Петербурге вирус унёс жизнь 8721 человека.

Фото: Университет Джонса Хопкинса (скриншот с сайта) 

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