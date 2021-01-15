Смертельная статистика по коронавирусу в России и Петербурге за сутки откатилась назад

За сутки в Петербурге признали коронавирусными смерти 72 человек. Это сбило тенденцию к росту статистики, которая наблюдалась несколько дней подряд (накануне было 83 летальных исхода).



Как сообщает «Стопкоронавирус.рф» 15 января, всего в России за 24 часа подтверждено 555 смертей от COVID-19. Накануне в статистику попали 566 летальных случаев.

На первом месте Москва, где скончался 81 человек. Петербург на втором месте, на третьем Московская область, где коронавирусными признали смерти 29 человек.