Акции «Ленэнерго» за сутки достигли исторического максимума после сообщений о смене руководства и планах по выкупу акций

Капитализация «Россети Ленэнерго» 15 января выросла на 48% (с 5,24 рублей до 7,77) после сообщения о смене руководства. Об этом свидетельствуют данные Investing.com.



Вчера «Фонтанка» сообщила, что Андрей Рюмин покидает кресло гендиректора «Россети Ленэнерго», чтобы стать и.о. гендиректора в ПАО «Россеть». Исполнять обязанности гендиректора в «Ленэнерго» с сегодняшнего дня будет первый заместитель, главный инженер компании Игорь Кузьмин.



Сразу после сообщения о смене руководства акции компании в четверг пошли вверх, однако скачкообразный рост случился уже на следующий день: сегодня стало известно о возможной консолидации акций «Ленэнерго» с «Россетями». Если это произойдет, речь может пойти о выкупе акций по цене чуть ли не в 2,5 раза большей, чем они сейчас торгуются на рынке. В итоге, к 18:15 пятницы котировки достигали 7,77 рублей за акцию, что почти на 10% больше предыдущего пика, который наблюдался в феврале 2020 года.

