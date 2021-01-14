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Рокировка в «Россетях» состоялась. Андрей Рюмин с 15 января возглавит компанию, оставив кресло гендиректора «Ленэнерго»

Павел Ливинский дорабатывает последний день в должности генерального директора ПАО «Россети». Совет директоров определился с новым руководителем.

Кадровые перестановки оформлены решениями советов директоров обеих компаний — «Россети» и «Россети Ленэнерго», заседания прошли 14 января, их результаты опубликованы на портале раскрытия корпоративной информации. В первом случае принято решение досрочно прекратить полномочия Павла Ливинского в качестве единоличного исполнительного органа, избрать Андрея Рюмина членом правления ПАО «Россети» и назначить его исполняющим обязанности гендиректора, председателя правления с 15 января.

Совет директоров «Россети Ленэнерго» одновременно проголосовал за то, чтобы досрочно прекратить полномочия гендиректора Андрея Рюмина, а исполняющим обязанности назначить первого заместителя генерального директора — главного инженера Игоря Кузьмина.

Накануне стало известно, что глава «Россетей» Павел Ливинский уходит на работу в правительственный департамент энергетики.

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