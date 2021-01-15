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Кудрин спрогнозировал в 2021 году третью волну пандемии, которая будет «не намного легче второй» и обойдется в триллионы рублей

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что в 2021 году начнется третья волна пандемии, 15 января сообщило агентство «Прайм».

«Наступивший год будет не намного легче, начинается третья волна пандемии, и, возможно, она будет не слабее второй», — спрогнозировал Кудрин. Он привел в пример европейские страны: по мнению главы Счетной палаты, то, что происходит там с коронавирусом, «позже приходит и к нам». Также, по словам чиновника, правительству придется не только поддерживать старые, но и готовить новые антикризисные меры.

В 2020 году правительство РФ потратило на обеспечение мер поддержки бизнеса и населения в связи с распространением COVID-19 около 4 трлн рублей. По словам вице-премьера Андрея Белоусова, в 2021 году расходы, связанные с пандемией, составят 2 трлн рублей.

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Комментарии (2)

bombaleilo
Мосты построили?!
Или списать получается на что-то?
Научите, как заработать хотя бы крохи с этих ярдов, обещаю даже попрошайке здешнему на карту кинуть 100-200 руб. ;)))
footballer13
А что, уже были какие-то реальные "антикризисные меры"?
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