Победой в общем зачете для экипажа российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова завершился ралли-марафон «Дакар» среди грузовиков. На заключительном, 12-м этапе, соединившем Янбу-эль-Бахра и Джидду, Сотников занял второе место, которое помогло ему окончательно оторваться от преследователей.



Отметим, что весь призовой пьедестал в общем зачете заняли гонщики «КамАЗ-мастера»: серебро — у экипажа Антона Шибалова, бронза — у Айрата Мардеева.

Шибалову занять второе место не помешал необычный и опасный инцидент во время гонки: его грузовик столкнулся с вертолетом организаторов. Летательный аппарат слишком низко завис над трассой. И когда гоночную машину на скорости подбросило, грузовик задел лыжу вертолета. В результате пострадал только воздухозаборник на кузове.