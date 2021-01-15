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«КамАЗ» в 18-й раз выиграл ралли «Дакар». Занять весь пьедестал россиянам не помешало даже столкновение с вертолетом

Победой в общем зачете для экипажа российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова завершился ралли-марафон «Дакар» среди грузовиков. На заключительном, 12-м этапе, соединившем Янбу-эль-Бахра и Джидду, Сотников занял второе место, которое помогло ему окончательно оторваться от преследователей.

Отметим, что весь призовой пьедестал в общем зачете заняли гонщики «КамАЗ-мастера»: серебро — у экипажа Антона Шибалова, бронза — у Айрата Мардеева.

Шибалову занять второе место не помешал необычный и опасный инцидент во время гонки: его грузовик столкнулся с вертолетом организаторов. Летательный аппарат слишком низко завис над трассой. И когда гоночную машину на скорости подбросило, грузовик задел лыжу вертолета. В результате пострадал только воздухозаборник на кузове.

Для Сотникова эта победа стала первой на «Дакаре». В прошлые годы максимальным результатом для 35-летнего гонщика было второе место (2017, 2019). В целом для команды «КамАЗ-мастера» победа на «Дакаре» стала пятой подряд и 18-й в истории.

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Комментарии (2)

a.159753123
Ну, машинами вертолеты умеет сбивать только Брюс, наш_понимаете_ли_дорогой, Виллис. Учиться и учиться еще, товарищи!
Pupin
Молодцы!
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