Победой в общем зачете для экипажа российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова завершился ралли-марафон «Дакар» среди грузовиков. На заключительном, 12-м этапе, соединившем Янбу-эль-Бахра и Джидду, Сотников занял второе место, которое помогло ему окончательно оторваться от преследователей.
Отметим, что весь призовой пьедестал в общем зачете заняли гонщики «КамАЗ-мастера»: серебро — у экипажа Антона Шибалова, бронза — у Айрата Мардеева.
Шибалову занять второе место не помешал необычный и опасный инцидент во время гонки: его грузовик столкнулся с вертолетом организаторов. Летательный аппарат слишком низко завис над трассой. И когда гоночную машину на скорости подбросило, грузовик задел лыжу вертолета. В результате пострадал только воздухозаборник на кузове.
#DakarRally2021 #DakarInSaudi #dakar #Dakar #kamaz #داكار2021 #داكار_السعودية2021 helicopter crashed the roof of the kamaz today 😯😯😯 pic.twitter.com/rG2p1EcpIl— Muaath ⛰ (@Muaath___) January 15, 2021
Для Сотникова эта победа стала первой на «Дакаре». В прошлые годы максимальным результатом для 35-летнего гонщика было второе место (2017, 2019). В целом для команды «КамАЗ-мастера» победа на «Дакаре» стала пятой подряд и 18-й в истории.