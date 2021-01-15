Голубь Джо из Австралии спасён. Под «расстрельную статью» его подставила бирка

Обнаруженный в Австралии спортивный голубь, которого могли усыпить за нарушение законов о ввозе животных, будет жить. Он оказался местным.

Как пишет 15 января Daily Storm со ссылкой на австралийское министерство сельского хозяйства, водных ресурсов и окружающей среды (DAWE), профессиональные ловцы поймали птицу и выяснили, что голубая бирка на её лапе фальшивая. Голубь, напомним, уже получил имя — Джо Байден, в честь избранного президента США.

«В результате расследования ведомство установило, что голубь Джо, скорее всего, является австралийским и не представляет риска для биосферы. Мы выяснили, что бирка на ноге птицы является поддельной копией настоящей бирки. В связи с этим министерство не будет принимать каких-либо дальнейших мер по этому вопросу», — сообщили в DAWE.