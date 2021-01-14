Власти Австралии намерены поймать голубя Джо Байдена, который совершил путешествие длиной 13 тысяч километров из США в Австралию. Из-за строгих ограничений на ввоз животных, действующих в стране, ему грозит усыпление.
Как пишет 14 января The Guardian, житель Мельбурна Кевин Селли-Берд (Kevin Celli-Bird) обнаружил истощённую птицу на своём заднем дворе в День подарков 26 декабря. На лапе он заметил синюю метку. Союз американских голубей из Оклахомы подтвердил, что голубь зарегистрирован в Монтгомери, штат Алабама. С владельцем связаться пока не удалось. Предположительно, голубь пропал во время соревнований в американском штате Орегон 29 октября и совершил поездку на грузовом судне через Тихий океан.
Селли-Берд говорит, что не интересуется птицами, «кроме моей фамилии», однако он накормил голубя и оставил возле фонтана набираться сил. Он назвал американского гостя Джо Байденом в честь избранного президента США.
После публикаций в СМИ Австралийская служба карантина и инспекции в четверг позвонила Селли-Берду. «Они говорят, что если это из Америки, то их беспокоят болезни птиц», — рассказывает австралиец. В ответ на просьбу поймать голубя он сказал, что вряд ли у него получится это сделать. Теперь служба намерена обратиться к профессиональному ловцу птиц.
В 2015 году власти Австралии пригрозили усыпить двух йоркширских терьеров, Пистол и Бу, которых тайно ввезли Джонни Депп и его бывшая жена Эмбер Херд. В итоге собак отправили из страны чартерным рейсом.