Власти Австралии намерены поймать голубя Джо Байдена, который совершил путешествие длиной 13 тысяч километров из США в Австралию. Из-за строгих ограничений на ввоз животных, действующих в стране, ему грозит усыпление.

Как пишет 14 января The Guardian, житель Мельбурна Кевин Селли-Берд (Kevin Celli-Bird) обнаружил истощённую птицу на своём заднем дворе в День подарков 26 декабря. На лапе он заметил синюю метку. Союз американских голубей из Оклахомы подтвердил, что голубь зарегистрирован в Монтгомери, штат Алабама. С владельцем связаться пока не удалось. Предположительно, голубь пропал во время соревнований в американском штате Орегон 29 октября и совершил поездку на грузовом судне через Тихий океан.