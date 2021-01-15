Почему среди нас есть те, кто не болеет ковидом?

Петербургский Фонд перспективных медицинских исследований и разработок намерен изучить генетику феномена врожденной устойчивости человека к новому коронавирусу в период пандемии COVID-19. К участию в исследовании приглашаются добровольцы, находившиеся в тесном контакте с носителями вируса, но не заболевшие ковидом.

Обнаружение генетических факторов индивидуальной устойчивости к COVID-19 позволит создать новые способы ранней диагностики предрасположенности и более эффективного лечения заболевания. В ходе исследования планируется провести генетические, биохимические, иммунологические и другие анализы мазков и крови здоровых лиц, ранее не заразившихся даже при непосредственном длительном контакте с носителями вируса.

При любой пандемии в истории человечества, будь то чума, холера или испанка, есть люди, которые проявляют невосприимчивость к очередной новой инфекции. Такая устойчивость даже в эпицентре заражения может объясняться особенностью иммунитета или другими факторами. Но это всегда результат индивидуальных особенностей функций и взаимодействий множества генов в организме человека. Главная трудность предполагаемого исследования сводится даже не к сложным научным методам, а к проблеме выявления группы таких невосприимчивых людей среди населения. Они же не болеют — их не встретить в инфекционных больницах или в поликлиниках. Кроме того, большинство просто не обращают внимание на свою уникальность или списывают все на удачу и счастливый случай, — говорит учредитель Фонда академик Михаил Дубина. Выявление и изучение генетической уникальности именно этой группы здоровых людей может помочь выяснить генетические механизмы устойчивости к заражению новым коронавирусом, прогнозировать персональную предрасположенность к ковиду, а главное — разработать новые эффективные методы лечения этого заболевания.