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Почему среди нас есть те, кто не болеет ковидом?

Петербургский Фонд перспективных медицинских исследований и разработок намерен изучить генетику феномена врожденной устойчивости человека к новому коронавирусу в период пандемии COVID-19. К участию в исследовании приглашаются добровольцы, находившиеся в тесном контакте с носителями вируса, но не заболевшие ковидом.

Обнаружение генетических факторов индивидуальной устойчивости к COVID-19 позволит создать новые способы ранней диагностики предрасположенности и более эффективного лечения заболевания. В ходе исследования планируется провести генетические, биохимические, иммунологические и другие анализы мазков и крови здоровых лиц, ранее не заразившихся даже при непосредственном длительном контакте с носителями вируса.

При любой пандемии в истории человечества, будь то чума, холера или испанка, есть люди, которые проявляют невосприимчивость к очередной новой инфекции. Такая устойчивость даже в эпицентре заражения может объясняться особенностью иммунитета или другими факторами. Но это всегда результат индивидуальных особенностей функций и взаимодействий множества генов в организме человека.

Главная трудность предполагаемого исследования сводится даже не к сложным научным методам, а к проблеме выявления группы таких невосприимчивых людей среди населения. Они же не болеют — их не встретить в инфекционных больницах или в поликлиниках. Кроме того, большинство просто не обращают внимание на свою уникальность или списывают все на удачу и счастливый случай, — говорит учредитель Фонда академик Михаил Дубина.

Выявление и изучение генетической уникальности именно этой группы здоровых людей может помочь выяснить генетические механизмы устойчивости к заражению новым коронавирусом, прогнозировать персональную предрасположенность к ковиду, а главное — разработать новые эффективные методы лечения этого заболевания.

Если среди читателей «Фонтанки» есть те, кто соответствует критериям для включения в такое исследование, то у вас есть шанс научно подтвердить факт своей генетической исключительности и помочь науке справиться с ковидной пандемией. Связаться с Фондом можно по электронной почте info@fpmir.org.

Критерии для включения в исследование:

1. Возраст — от 18 лет.

2. Подтвержденный контакт с носителем вируса SARS-CoV-2 (по результатам положительного ПЦР-анализа) в амбулаторных условиях, например при совместном проживании в квартире, общей длительностью не менее 72 часов, в период от 3 дней и более.

3. Подтвержденное отсутствие лабораторных и клинических признаков заражения или заболевания новой коронавирусной инфекцией с начала пандемии COVID-19, включая период не менее 30 дней от даты прямого контакта с носителем вируса SARS-CoV-2.

4. Информированное согласие на участие в исследовании.

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Комментарии (6)

Ukumari
У меня муж тяжело переболел, а мы с детьми не заразились. Но - тут бумажек столько собрать нужно...
Савва Морозов
Знаю одного, вся семья переболела, а ему - ничего.
Кстати, утром умудрился записаться в лист ожидания, а сейчас - опять записи нет.
USSR_forever
опять за бесплатно за чужой счёт хотят выехать? =) почему некоторые люди не болеют - потому что сидят в бункерах с весны прошлого года и особо стараются никуда не вылазить - работают из дома, зарплата падает на карту, продукты привозят курьеры, мусор выносят раз в три дня сами короткими перебежками, и по делам катаются 1-2 раза в месяц..... вот и всё объяснение.
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