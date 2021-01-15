Неподалёку от школы во дворах на Будапештской улице в Петербурге два автомобилиста не поделили дорогу. Право проезда решили с помощью пневматики.
Как стало известно «Фонтанке» 15 января, сообщение о стрельбе у дома 42 по Будапештской улице поступило в полицию в 13:30. По предварительной информации, таксист на «Киа» из пневматики стрелял в «Great Wall Hover H5» со знаком, который означает, что за рулем инвалид. Дебошира, как говорят, задержали на месте проходившие мимо люди.
Полиция прибыла оперативно. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).
По данным «Фонтанки», глава ГУ МВД Роман Плугин на последних совещаниях отмечал, что случаи стрельбы в черте города участились. Он потребовал от подчиненных жестко разбираться с подобными случаями, не бояться при наличии состава возбуждать уголовные дела в отношении стрелков.