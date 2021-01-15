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Глава Минздрава РФ: Привившиеся от коронавируса все равно должны носить маски. Чтобы защитить близких

Привитые от коронавируса граждане все равно должны продолжать носить маски. Как заявил 15 января министр здравоохранения Михаил Мурашко, делать это придется до появления популяционного иммунитета, передает «Интерфакс».

«Вакцинация надежно защищает от тяжелого течения и в абсолютном большинстве случаев — от заболевания, но вакцинированный человек, тем не менее, может передать инфекцию тем, кто не защищен», — пояснил Мурашко.

По его словам, маски защищают «ваших близких и окружающих от возможного инфицирования».

Накануне губернатор Сахалина Валерий Лимаренко предложил выдавать привившимся жителям бейджи и разрешить им ходить без маски. Сахалинцы, правда, идею сразу раскритиковали.

В Петербурге прививочная кампания практически остановилась из-за нехватки вакцины. Дополнительные 20 тысяч доз доставили в город только в среду, запаса хватит максимум на пару недель. Запись на ближайшие две недели уже сформирована.

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Комментарии (6)

Steelpain
Курс на отупление массс
hedgehog_
выключите у мурашки микрофон. он похоже перевозбудился изза ингаляций аргентинской муки.
второй день из его отверстия для приема пищи бред вырывается.
что такое "надежно защищает" и насколько оно больше чем "в абсолютном большинстве случаев"
или меньше?
Бешеный Заяц
Вы там больные совсем уже?
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