Глава Минздрава РФ: Привившиеся от коронавируса все равно должны носить маски. Чтобы защитить близких

Привитые от коронавируса граждане все равно должны продолжать носить маски. Как заявил 15 января министр здравоохранения Михаил Мурашко, делать это придется до появления популяционного иммунитета, передает «Интерфакс».



«Вакцинация надежно защищает от тяжелого течения и в абсолютном большинстве случаев — от заболевания, но вакцинированный человек, тем не менее, может передать инфекцию тем, кто не защищен», — пояснил Мурашко.



По его словам, маски защищают «ваших близких и окружающих от возможного инфицирования».

