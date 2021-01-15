ЦНИИ Роспотребнадзора: Пик коронавируса в России пройден, осенние скачки заболеваемости не повторятся

Ситуация с коронавирусом в России близка к стабилизации, пик заболеваемости, вероятно, уже пройден. Об этом 15 января заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.



«Сейчас мы видим некоторую тенденцию к стабилизации ситуации. И хотя могут отмечаться волнообразные колебания суточной заболеваемости, поскольку Россия занимает большую территорию и условия распространения инфекции во всех регионах разные, можно предположить, что пик заболеваемости уже пройден», — цитирует Пшеничную ТАСС.

