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ЦНИИ Роспотребнадзора: Пик коронавируса в России пройден, осенние скачки заболеваемости не повторятся

Ситуация с коронавирусом в России близка к стабилизации, пик заболеваемости, вероятно, уже пройден. Об этом 15 января заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Сейчас мы видим некоторую тенденцию к стабилизации ситуации. И хотя могут отмечаться волнообразные колебания суточной заболеваемости, поскольку Россия занимает большую территорию и условия распространения инфекции во всех регионах разные, можно предположить, что пик заболеваемости уже пройден», — цитирует Пшеничную ТАСС.

Специалист отметила, что часть населения уже переболела, также увеличивается доля прошедших вакцинацию.

«COVID-19 приобретает черты сезонной инфекции, это наглядно продемонстрировал осенний подъем заболеваемости», — подчеркнула она.

Пшеничная добавила, что осенние скачки заболеваемости уже вряд ли повторятся.

«Есть вероятность, что после зимнего спада, ближе к весне или весной может произойти небольшой рост числа [выявляемых] случаев инфекции, как это обычно бывает с сезонной заболеваемостью. Но показателей осеннего пика, скорее всего, мы уже не достигнем, и ближе к лету выйдем на прошлогодний минимум по заболеваемости», — сказала она.

В Петербурге за последние сутки выявили 3094 новых случая заражения коронавирусом. В России количество заразившихся за 24 часа составило 24715 случаев.

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Комментарии (3)

Karl111
бла бла бла .надоели
White Elk
Что одного, что другого - хоть в цитатники записывай. Жизнь покажет.
Анна Гаврилова
Да вы че. А мужики то не знают. То то дополнительный коечный фонд открывают. Видимо стабилизация.....
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