ЦНИИ Роспотребнадзора: Пик коронавируса в России пройден, осенние скачки заболеваемости не повторятся

Ситуация с коронавирусом в России близка к стабилизации, пик заболеваемости, вероятно, уже пройден. Об этом 15 января заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
«Сейчас мы видим некоторую тенденцию к стабилизации ситуации. И хотя могут отмечаться волнообразные колебания суточной заболеваемости, поскольку Россия занимает большую территорию и условия распространения инфекции во всех регионах разные, можно предположить, что пик заболеваемости уже пройден», — цитирует Пшеничную ТАСС.
Специалист отметила, что часть населения уже переболела, также увеличивается доля прошедших вакцинацию.
«COVID-19 приобретает черты сезонной инфекции, это наглядно продемонстрировал осенний подъем заболеваемости», — подчеркнула она.
Пшеничная добавила, что осенние скачки заболеваемости уже вряд ли повторятся.
«Есть вероятность, что после зимнего спада, ближе к весне или весной может произойти небольшой рост числа [выявляемых] случаев инфекции, как это обычно бывает с сезонной заболеваемостью. Но показателей осеннего пика, скорее всего, мы уже не достигнем, и ближе к лету выйдем на прошлогодний минимум по заболеваемости», — сказала она.
В Петербурге за последние сутки выявили 3094 новых случая заражения коронавирусом. В России количество заразившихся за 24 часа составило 24715 случаев.