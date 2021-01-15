В Петербурге растет заболеваемость коронавирусом. По России снова почти 25 тысяч случаев

За последние сутки в Петербурге выявили 3094 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 15 января сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Заболеваемость незначительно растет — накануне сообщалось о 3041 заболевшем. Отметим, при этом в федеральном регистре, в который заносят данные об обратившихся к медикам, уже два дня фиксировали более 4 тысяч случаев. Сведения за последние сутки пока не обнародовали. По России количество заразившихся за 24 часа остается примерно на одном уровне — выявлено 24715 случаев (против 27763 накануне).

