В Петербурге растет заболеваемость коронавирусом. По России снова почти 25 тысяч случаев

За последние сутки в Петербурге выявили 3094 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 15 января сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
Заболеваемость незначительно растет — накануне сообщалось о 3041 заболевшем. Отметим, при этом в федеральном регистре, в который заносят данные об обратившихся к медикам, уже два дня фиксировали более 4 тысяч случаев. Сведения за последние сутки пока не обнародовали. По России количество заразившихся за 24 часа остается примерно на одном уровне — выявлено 24715 случаев (против 27763 накануне).
Заболевших COVID-19 опять выявили во всех российских регионах. Лидерами по ежедневному приросту остаются Москва (5534) и Петербург (3094).
Петербургский оперативный штаб по борьбе с пандемией рассказал о ситуации в городе: 36812 обследованных на коронавирус за сутки, а 1614 горожан остаются под медицинским наблюдением. Общее число заболевших в Петербурге выросло до 290 908.
С начала пандемии в России зафиксировали 3 520 531 случай COVID-19. Всего в мире насчитали более 93 миллионов заболевших. В тройке лидеров по заболеваемости Бразилия (8,3 миллиона), Индия (10,5 миллиона) и США (23,3 миллиона).
Большинство заразившихся россиян (2 909 680) смогли излечиться. Летальных исходов от COVID-19 в стране зафиксировано 64 495 (плюс 555 за сутки).