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В Петербурге растет заболеваемость коронавирусом. По России снова почти 25 тысяч случаев

За последние сутки в Петербурге выявили 3094 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 15 января сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Заболеваемость незначительно растет — накануне сообщалось о 3041 заболевшем. Отметим, при этом в федеральном регистре, в который заносят данные об обратившихся к медикам, уже два дня фиксировали более 4 тысяч случаев. Сведения за последние сутки пока не обнародовали. По России количество заразившихся за 24 часа остается примерно на одном уровне — выявлено 24715 случаев (против 27763 накануне).

Заболевших COVID-19 опять выявили во всех российских регионах. Лидерами по ежедневному приросту остаются Москва (5534) и Петербург (3094).

Петербургский оперативный штаб по борьбе с пандемией рассказал о ситуации в городе: 36812 обследованных на коронавирус за сутки, а 1614 горожан остаются под медицинским наблюдением. Общее число заболевших в Петербурге выросло до 290 908.

С начала пандемии в России зафиксировали 3 520 531 случай COVID-19. Всего в мире насчитали более 93 миллионов заболевших. В тройке лидеров по заболеваемости Бразилия (8,3 миллиона), Индия (10,5 миллиона) и США (23,3 миллиона).

Большинство заразившихся россиян (2 909 680) смогли излечиться. Летальных исходов от COVID-19 в стране зафиксировано 64 495 (плюс 555 за сутки).

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

USSR_forever
Лучше пишите про летальные исходы, это лучше отображает обую картину, сколько коренного населения осталось. И рядом пишите о кол-ве понаехавших из других стран каждый день. Будем хотя бы знать - сколько нас, а сколько мигрантов.... и сколько нас убывает каждый день и сколько мигрантов прибывает. Ничего против мигрантов НЕ имею, просто хочу знать, сколько коренных русских осталось - 1 или 2.
WuhanRockCafe
Зато хорошие новости из Аргентины.
По данным местного Минздрава на 8 января привито более 107 тысяч человек и до марта собираются вакцинировать примерно 10 млн.
Российской вакцины Спутник-V должно хватить, ведь по контракту наша страна обязалась поставить 10 млн доз нашим аргентинским друзьям.
Viva Argentina!
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