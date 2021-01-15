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Депутата Амосова, заболевшего COVID-19 после вакцинации, госпитализировали

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов госпитализирован в больницу им. Боткина. Об этом 15 января сообщает его пресс-служба. Накануне 61-летний политик получил положительный результат теста на коронавирус, а 6 января привился от коронавируса, сделав укол первой дозой вакцины «Спутник V».

Врачи зафиксировали у депутата 15-процентное поражение лёгких. Помощники депутата добавляют, что Амосову проводят интенсивную кислородную терапию.

Депутат считает, что мог заразиться накануне или в день вакцинации.

Отметим, что иммунитет к коронавирусу в результате вакцинации «Спутником V» вырабатывается минимум через40 дней после первого укола и при условии, что сделан второй.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (17)

Печенеги и половцы
Здоровья хорошему человеку и либералу!✊
alanery
не удивительно, антитела за три дня не образуются! я получил СПУТНИК ВИ. Титр антител больше 100. В норме около 20. От прививки Пфайзер в Норвегии умерло уже 23, в Германии 10. Ждите чуда от Европейской вакцины дальше... :-)
264956641
>> вырабатывается минимум через 2–3 недели после первого укола и при >>условии, что сделан второй.

второй же делают только через три недели после первого. Если иммунитет уже есть через 3 недели после первого, то второй укол не нужен. Может все-таки иммунитет через 1-2 недели после второго?
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