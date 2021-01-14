Сделавший прививку «Спутником V» петербургский депутат Амосов заболел коронавирусом

«Первые два дня после прививки всё было как обычно — никаких побочных эффектов, я был абсолютно здоров. К сожалению, потерял бдительность: совершил две большие прогулки, сходил в гости. Теперь понимаю, что нужно было сидеть дома в строгой самоизоляции», — написал Амосов у себя на странице в Facebook. На третий день после прививки депутат отметил у себя насморк и больное горло, после чего решил сделать тест на коронавирус.

Депутат петербургского Законодательного собрания Михаил Амосов получил положительный тест на коронавирус. Об этом 14 января сообщила журналистам его пресс-служба.

«Теперь понятна природа моего состояния, — говорит Амосов. — Если раньше казалось, что это могут быть осложнения именно от прививки, то теперь придётся разбираться, а были ли вообще осложнения или это уже сразу сработал вирус».



Получив результаты теста, депутат предположил, что мог заразиться им еще до вакцинации. Положительный тест также получила супруга Амосова. Состояние супругов, по их собственным заверениям, удовлетворительное.

Отметим, что иммунитет к коронавирусу в результате вакцинации «Спутником V» вырабатываются через 40 дней после первого укола и при условии, что сделан второй укол.

