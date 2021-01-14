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Сделавший прививку «Спутником V» петербургский депутат Амосов заболел коронавирусом

Депутат петербургского Законодательного собрания Михаил Амосов получил положительный тест на коронавирус. Об этом 14 января сообщила журналистам его пресс-служба.

Как отмечают помощники депутата, 6 января Амосов привился от коронавируса, сделав укол первой дозой вакцины «Спутник V».

«Первые два дня после прививки всё было как обычно — никаких побочных эффектов, я был абсолютно здоров. К сожалению, потерял бдительность: совершил две большие прогулки, сходил в гости. Теперь понимаю, что нужно было сидеть дома в строгой самоизоляции», — написал Амосов у себя на странице в Facebook. На третий день после прививки депутат отметил у себя насморк и больное горло, после чего решил сделать тест на коронавирус.

«Теперь понятна природа моего состояния, — говорит Амосов. — Если раньше казалось, что это могут быть осложнения именно от прививки, то теперь придётся разбираться, а были ли вообще осложнения или это уже сразу сработал вирус».

Получив результаты теста, депутат предположил, что мог заразиться им еще до вакцинации. Положительный тест также получила супруга Амосова. Состояние супругов, по их собственным заверениям, удовлетворительное.

Отметим, что иммунитет к коронавирусу в результате вакцинации «Спутником V» вырабатываются через 40 дней после первого укола и при условии, что сделан второй укол.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (28)

260551481
Надо его добить второй дозой...
Al20
Это ошибка многих. После первого укола считать себя защищённым и расслабиться. Как в самом конце написано, действует правило 21+21 день, даже если эта вакцина действительно эффективна, что далеко не факт.
Uncle
Удивительно как центр Гамалеи, у которого в послужном списке только фуфломицины для аборигенов Северной Евразии, разработал вакцину быстрей международных корпораций, лидеров отрасли.

Хотя не, всё нормально. Не о чем тут задумываться.
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