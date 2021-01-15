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Профессор НИИ Джанелидзе: Тем, кто перенёс COVID-19, лучше отказаться от купания в проруби

Профессор НИИ скорой помощи им. Джанелидзе Евгений Зиновьев рассказал 15 января, кому лучше воздержаться от купания в крещенской проруби.

«В прорубь лучше не ходить больным, имеющим острые заболевания. Рекомендуется воздержаться от купания лицам с хроническими заболеваниями — неврологическими, перенесенной недостаточностью мозгового кровообращения, нарушениями функций сердечно-сосудистой системы, хроническими заболеваниями легких, воспалительными заболеваниями ЛОР-органов, мочеполовой системы», — перечислил Зиновьев.

Врач также настоятельно рекомендовал всем, кто перенёс коронавирус, вне зависимости от тяжести формы, отказаться от посещения купели. Последствия COVID-19, с его слов, проявляются даже спустя полгода — это нарушение дыхания, тромбогенная опасность и так далее.

В этом году толщина льда на Неве позволяет установить купель у Петропавловской крепости. Воды освятит владыка Варсонофий.

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Комментарии (1)

Павел Михайлов
Странная развлекуха конечно. Как зомби в прорубь лезут.
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