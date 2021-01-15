В некоторых армейских гарнизонах вакцины оказалось больше, чем военных. Там начали прививать их семьи

Оперативный штаб Минобороны по борьбе с коронавирусом начал добровольную вакцинацию членов семей военнослужащих.
Как сообщает 15 января пресс-служба ведомства, в Вооруженных силах РФ подсчитывают, сколько потребуется дополнительных доз «Спутника V» для членов семей. В некоторых воинских гарнизонах уже начали делать прививки родным военнослужащих — там, где количество поступившей вакцины превысило численность личного состава.
Также организована вакцинация профессорско-преподавательского состава военных учебных заведений «для исключения риска занесения инфекции с началом учебного процесса после завершения зимних каникул».
К 15 января 2021 года в Вооруженных силах РФ вакцинацию от COVID-19 на добровольной основе прошли более 100 тысяч военнослужащих.
Напомним, ранее вакцинация в Петербурге практически остановилась из-за нехватки вакцины. Дополнительные 20 тысяч доз доставили в город только в среду, запаса хватит максимум на пару недель.