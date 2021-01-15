В Петербурге прикрыли очередную нарколавку из даркнета. У закладчика изъяли пластилин

Петербургские оперативники задержали закладчика с товаром на кармане, а также администратора магазина, торгующего наркотиками через даркнет. У первого товарища изъяли 20 доз синтетического психотропа.

Как стало известно «Фонтанке» 15 января, задержание состоялось ещё три дня назад на Шуваловском проспекте, 37/1. Под руки взяли 26-летнего закладчика Мехриддина и 32-летнюю Елену — администратора. У мужчины в ходе личного досмотра полицейские изъяли 22 пластилиновых шарика с наркотической начинкой. Экспертиза содержимого показала, что внутри синтетическое психотропное вещество. Изучив мобильный телефон задержанного, полиция «сняла» ещё три «клада» в Выборгском и Приморском районах. По месту жительства партнёров нашлись весы, банковские карты, упаковочный материал.