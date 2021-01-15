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В Колпино потеплело. Оборудование на ТЭЦ снова работает как надо

Специалисты восстановили параметры теплоснабжения и горячей воды в Колпино еще до полуночи. Об этом 15 января сообщает пресс-служба ГУП «ТЭК».

«В 23:20 теплоснабжение абонентов в Колпино было восстановлено в полном объеме. В свою очередь в ГУП «ТЭК СПб» восстановило подачу теплоносителя потребителям до границ балансовой принадлежности. В случае отсутствия тепла просьба обращаться в свою управляющую компанию», — советуют в пресс-службе предприятия.

Из-за закрывшегося регулятора на прямом трубопроводе без тепла временно остались 323 жилых дома, 31 детский сад,18 учебных заведений, 7 школ, 23 лечебных учреждений и 91 прочее здание.

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