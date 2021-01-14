Жители 323 жилых домов, а также больницы, детсады и школы в Колпино ждут тепла и горячей воды из-за отказа оборудования на ТЭЦ

Пресс-служба ГУП «ТЭК» прокомментировала поломку на оборудовании сторонней теплоснабжающей организации АО «ГСР ТЭЦ» в Колпинском районе Петербурга. Без тепла остались 493 здания.
«В 20:30 14 января на оборудовании сторонней теплоснабжающей организации АО «ГСР ТЭЦ» в Колпинском районе произошел отказ. На выводе №1 закрылся регулятор на прямом трубопроводе. В зону отключения тепла и горячей воды попали 493 здания, которые являются абонентами ГУП «ТЭК СПб». Среди них 323 жилых дома, 31 детский сад,18 учебных заведений, 7 школ, 23 лечебных учреждений и 91 прочее здание», — сообщили 14 января в пресс-службе предприятия.
Ремонтная бригада «ГСР ТЭЦ» устраняет неисправность у уже приступила к восстановлению параметров теплоснабжения и ГВС. Энергетики обещают вернуть тепло в дома уже через несколько часов. В ГУП «ТЭК СПб» готовы оперативно восстановить подачу теплоносителя потребителям.