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Жители 323 жилых домов, а также больницы, детсады и школы в Колпино ждут тепла и горячей воды из-за отказа оборудования на ТЭЦ

Пресс-служба ГУП «ТЭК» прокомментировала поломку на оборудовании сторонней теплоснабжающей организации АО «ГСР ТЭЦ» в Колпинском районе Петербурга. Без тепла остались 493 здания.

«В 20:30 14 января на оборудовании сторонней теплоснабжающей организации АО «ГСР ТЭЦ» в Колпинском районе произошел отказ. На выводе №1 закрылся регулятор на прямом трубопроводе. В зону отключения тепла и горячей воды попали 493 здания, которые являются абонентами ГУП «ТЭК СПб». Среди них 323 жилых дома, 31 детский сад,18 учебных заведений, 7 школ, 23 лечебных учреждений и 91 прочее здание», — сообщили 14 января в пресс-службе предприятия.

Ремонтная бригада «ГСР ТЭЦ» устраняет неисправность у уже приступила к восстановлению параметров теплоснабжения и ГВС. Энергетики обещают вернуть тепло в дома уже через несколько часов. В ГУП «ТЭК СПб» готовы оперативно восстановить подачу теплоносителя потребителям.

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Комментарии (3)

WuhanRockCafe
"На выводе №1 закрылся регулятор на прямом трубопроводе."
Ну так бы сразу и сказали, а то народ волнуется.
bombaleilo
Без рывков стабильности, не раскачивать лодку
montero3
Володька, где посадки обещанные?
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