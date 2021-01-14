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Левобережная часть Колпино осталась без тепла из-за поломки на ТЭЦ

Жители Колпинского района Петербурга сообщили вечером 14 января, что батареи в их квартирах остыли.

«В Колпино, после предупреждения МЧС о надвигающихся экстремальных морозах, отключили отопление на ночь в целом микрорайоне, дозвониться до экстренных служб невозможно. Если кто и дозвонился отвечают что ничего не знают, и руководство в курсе», — написал на «Фонтанку» Константин, живущий в доме на улице Веры Слуцкой.

В администрации района подтвердили проблему.

«В связи с неполадками оборудования на ГСР ТЭЦ снижены параметры отопления и горячего водоснабжения левобережной части г.Колпино. Бригада ГСР ТЭЦ на месте дефекта, ведётся работа по восстановлению параметров отопления и горячего водоснабжения. Ориентировочно в течение 2 часов все параметры будут восстановлены», — пообещали власти.

Чиновники также добавили, что все службы находятся в готовности оперативно проводить наладку систем теплоснабжения. Управляющими компаниями осуществляется обход многоквартирных домов с целью замера температуры.

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Комментарии (1)

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Ве́ра Климе́нтьевна Слу́цкая, Вера Клементьевна, Берта Брониславовна (настоящие имя и отчество Бе́рта Калма́новна[1]); 5 [17] сентября 1874, местечко Мир, Новогрудского уезда Минской губернии[2] — 30 октября [12 ноября] 1917, вблизи Царского Села, ныне город Пушкин [в черте Санкт-Петербурга]) — социал-демократка, большевичка, участница революционного движения в России.
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