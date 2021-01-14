Левобережная часть Колпино осталась без тепла из-за поломки на ТЭЦ

Жители Колпинского района Петербурга сообщили вечером 14 января, что батареи в их квартирах остыли.



«В Колпино, после предупреждения МЧС о надвигающихся экстремальных морозах, отключили отопление на ночь в целом микрорайоне, дозвониться до экстренных служб невозможно. Если кто и дозвонился отвечают что ничего не знают, и руководство в курсе», — написал на «Фонтанку» Константин, живущий в доме на улице Веры Слуцкой.

В администрации района подтвердили проблему.

«В связи с неполадками оборудования на ГСР ТЭЦ снижены параметры отопления и горячего водоснабжения левобережной части г.Колпино. Бригада ГСР ТЭЦ на месте дефекта, ведётся работа по восстановлению параметров отопления и горячего водоснабжения. Ориентировочно в течение 2 часов все параметры будут восстановлены», — пообещали власти.