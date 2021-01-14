ГУП «ТЭК» подключает котёл на Чернореченской котельной. В ожидании застыли 179 жилых домов

Читатели «Фонтанки» из Приморского района Петербурга вечером 14 января сообщают, что мёрзнут в своих квартирах на Ланском шоссе и улице Матроса Железняка. В ГУП «ТЭК» рассказали, что вечером в четверг на Чернореченской котельной проводятся ремонтные работы. Из-за повышенных нагрузок в связи с похолоданием часть абонентов пришлось подключить к другим котельным.
«К 22:00 14 января специалисты ГУП «ТЭК СПб» восстановили температуру теплоносителя в зоне теплоснабжения Чернореченской котельной. Абоненты были переключены на котельные Приморская и Молодежная после останова водогрейного котла на ремонт», — пояснили в ГУП «ТЭК».
241 здание, в том числе 179 жилых домов,11 детских садов, 3 медицинских учреждения, 8 школ и 40 прочих зданий получают горячее водоснабжение и отопление в параметрах, которые соответствуют погодным условиям, добавили в энергетической компании.
«Теплоэнергетики ведут работы по включению котла, после их окончания потребители будут переключены на Чернореченскую котельную», — уточнили в пресс-службе.
Ранее стало известно, что вся левобережная часть Колпино осталась морозной ночью без тепла из-за поломки на ТЭЦ.