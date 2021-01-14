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Российского кота с коронавирусом зовут Рыжик и он живет во Всеволожске. Четвероногому сделали КТ

Заболевший коронавирусом кот, которого впервые в России исследовали ученые и внесли его в международную базу GISAID, жив и прекрасно себя чувствует. Домашний любимец по кличке Рыжик живет во Всеволожске в Ленинградской области и инфекцию подхватил от хозяйки.

Всего таких детально изученных случаев два десятка. Исследовали нашего в петербургском НИИ гриппа Минздрава России, пишет 14 января 47news. Владелец кота — бизнесмен Сергей Шумов — рассказал журналистам, что питомцу три года, он дворовой породы. Вирус, обнаруженный у Рыжика, совпал с вирусом, который нашли у супруги бизнесмена. У самого Сергея Шумова, по его словам, штамм оказался ослабленным и не пригодным для исследования.

Примечательно, что вторая кошка супругов породы русская голубая инфекцию не подхватила. Рыжика, который с момента заболевания стал вялым, апатичным и затемпературил, лечили антибиотиками в уколах и таблетках, а также сделали ему КТ.

Сейчас кот здоров, бодр и весел.

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Комментарии (5)

Daster
Добрались до котеек гну...сы
_Igor_
И сделали котэ.
lamer
Моего рыжего кота зовут Шмырзик и у него нет короновируса.
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