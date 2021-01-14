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Петербург прощается с новогодним настроением до следующего декабря. Но главная ёлка пока остаётся

Петербург после старого Нового года начали освобождать от новогодних украшений. Вечером 14 января читательница «Фонтанки» заметила, как рабочие разбирают искусственную ель у Казанского собора на Невском проспекте.

Иллюминация тоже будет демонтирована, а вот главная живая ёлка на Дворцовой площади ещё порадует горожан и туристов.

Фото: автор Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

Накануне губернатор города Александр Беглов поручил не демонтировать ель до конца января. Из ствола отслужившей ели планируется изготовить сувенирную продукцию — скорее всего это будут часы с циферблатом на спиле ствола. Подрядчик сделает это на свои деньги.

Фото: автор Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

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